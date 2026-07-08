پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در نجف

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند افزود: امدادگران هلال‌احمر در میان تشییع‌کنندگان حضور دارند و آماده ارائه هرگونه خدمات امدادی و درمانی هستند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم عراق از مراسم تشییع، اظهار کرد: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با استقبال بسیار گسترده و باشکوه مردم عراق بدرقه می‌شود و امدادگران جمعیت هلال‌احمر نیز در نقاط مختلف مسیر مراسم مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز به زائران و شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند.

کولیوند افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل خاصی در روند برگزاری مراسم گزارش نشده و خدمات امدادی با آمادگی کامل در حال ارائه است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه برای ادامه مراسم نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، گفت: برای مراسم تشییع در کربلا نیز تمامی تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و تیم‌های عملیاتی، نیروهای امدادی و امکانات درمانی در آمادگی کامل قرار دارند تا پوشش امدادی این مراسم را بر عهده بگیرند.

کولیوند تأکید کرد: هلال‌احمر با تمام ظرفیت خود در کنار مردم و تشییع‌کنندگان حضور دارد و تا پایان مراسم، خدمات امدادی و درمانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.