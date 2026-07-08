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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در نجف

پوشش امدادی مراسم تشییع رهبر شهید در نجف

رئیس جمعیت هلال‌احمر از استقرار کامل نیروهای امدادی در مراسم تشییع در نجف خبر داد و گفت: تاکنون هیچ مشکل خاصی در روند خدمات‌رسانی گزارش نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند افزود: امدادگران هلال‌احمر در میان تشییع‌کنندگان حضور دارند و آماده ارائه هرگونه خدمات امدادی و درمانی هستند.

وی با اشاره به استقبال گسترده مردم عراق از مراسم تشییع، اظهار کرد: پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با استقبال بسیار گسترده و باشکوه مردم عراق بدرقه می‌شود و امدادگران جمعیت هلال‌احمر نیز در نقاط مختلف مسیر مراسم مستقر شده‌اند تا در صورت نیاز به زائران و شرکت‌کنندگان خدمات‌رسانی کنند.

کولیوند افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ‌گونه مشکل خاصی در روند برگزاری مراسم گزارش نشده و خدمات امدادی با آمادگی کامل در حال ارائه است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه برای ادامه مراسم نیز برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است، گفت: برای مراسم تشییع در کربلا نیز تمامی تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و تیم‌های عملیاتی، نیروهای امدادی و امکانات درمانی در آمادگی کامل قرار دارند تا پوشش امدادی این مراسم را بر عهده بگیرند.

کولیوند تأکید کرد: هلال‌احمر با تمام ظرفیت خود در کنار مردم و تشییع‌کنندگان حضور دارد و تا پایان مراسم، خدمات امدادی و درمانی بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6882300
محدثه رمضانعلی

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