نیسان حامل ۲۲ میلیارد ریال لاستیک قاچاق در میامی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی ضمن اشاره به اجرای طرح‌های مستمر مقابله با قاچاق کالا در شهرستان میامی، اظهار کرد: مأموران یگان امداد حین گشت‌زنی و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۲ حلقه لاستیک مخصوص کامیون را کشف کردند که بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این محموله فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی حمل بوده و به‌صورت قاچاق جابه‌جا می‌شده است.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه ارزش ریالی این محموله از سوی کارشناسان ۲۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

موسوی با تأکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های پلیس در راستای صیانت از امنیت اقتصادی کشور است، اضافه کرد: پلیس با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های عملیاتی، برخوردی قاطع، هوشمندانه و مستمر با قاچاقچیان و اخلالگران اقتصادی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: از شهروندان نیز انتظار می‌رود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.