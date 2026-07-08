هوای گرم در زنجان تداوم دارد؛ وزش باد نسبتاً شدید

محمدرضا رحمانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم شرایط جوی نسبتاً پایدار در روزهای آینده خبر داد و گفت: بر اساس آخرین تحلیل نقشه‌های هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت جوی استان تا چند روز آینده فاقد ناپایداری چشمگیر بوده و آسمانی صاف تا قسمتی ابری در اکثر نقاط حاکم خواهد بود.

وی افزود: هرچند الگوی کلی حاکی از پایداری هواست، اما در ساعات بعدازظهر، به ویژه در نواحی بادخیز، شاهد افزایش سرعت وزش باد خواهیم بود که در برخی مناطق به طور موقت به آستانه نسبتاً شدید می‌رسد و احتمال برخاستن گرد و خاک محلی نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان در خصوص روند دمایی اظهار داشت: ضمن حفظ پایداری جوی، دمای هوا در روزهای آینده با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت و هوای گرم در استان ماندگار می‌شود. این شرایط تا اواسط هفته آینده تداوم داشته و کاهش محسوس دما در افق کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمی‌شود.

رحمانی‌نیا خاطرنشان کرد: با توجه به وزش باد در ساعات بعدازظهر، به شهروندان توصیه می‌شود از استقرار در نزدیکی سازه‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کرده و نسبت به مدیریت مصرف انرژی در ساعات گرم روز تمهیدات لازم را بیندیشند.