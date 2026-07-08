به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مشارکت گسترده اعضای خانه‌های هلال و خیران در اجرای برنامه‌های نذر خدمت، اظهار کرد: در ایام محرم، بیش از ۲۱ هزار پرس غذای نذری با همت خانه‌های هلال در نقاط مختلف استان تهیه و در میان خانواده‌های کم‌برخوردار، نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر توزیع شد.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه با مشارکت داوطلبان، خیرین و اعضای خانه‌های هلال و با هدف ترویج فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و خدمت‌رسانی به نیازمندان انجام شد.

سلیمی با قدردانی از همکاری خیران و داوطلبان تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های هلال، در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی، اجرای برنامه‌های حمایتی و انسان‌دوستانه را در دستور کار خود قرار داده و تلاش می‌کند خدمات خود را به اقشار نیازمند گسترش دهد.