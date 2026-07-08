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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸

توزیع بیش از ۲۱ هزار پرس غذای نذری توسط خانه‌های هلال گیلان

توزیع بیش از ۲۱ هزار پرس غذای نذری توسط خانه‌های هلال گیلان

رشت- مدیرعامل هلال احمر گیلان از تهیه و توزیع بیش از ۲۱ هزار پرس غذای نذری توسط خانه‌های هلال این استان همزمان با ایام سوگواری ماه محرم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سلیمی ظهر چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به مشارکت گسترده اعضای خانه‌های هلال و خیران در اجرای برنامه‌های نذر خدمت، اظهار کرد: در ایام محرم، بیش از ۲۱ هزار پرس غذای نذری با همت خانه‌های هلال در نقاط مختلف استان تهیه و در میان خانواده‌های کم‌برخوردار، نیازمندان و اقشار آسیب‌پذیر توزیع شد.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه با مشارکت داوطلبان، خیرین و اعضای خانه‌های هلال و با هدف ترویج فرهنگ همدلی، نوع‌دوستی و خدمت‌رسانی به نیازمندان انجام شد.

سلیمی با قدردانی از همکاری خیران و داوطلبان تصریح کرد: جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با بهره‌گیری از ظرفیت خانه‌های هلال، در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی، اجرای برنامه‌های حمایتی و انسان‌دوستانه را در دستور کار خود قرار داده و تلاش می‌کند خدمات خود را به اقشار نیازمند گسترش دهد.

کد مطلب 6882397

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