به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی دلگیر، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، با تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب، گزارشی از اقدامات انجامشده برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی در شهر مقدس مشهد و استان خراسان رضوی ارائه کرد.
وی با اشاره به آمادگی کامل شبکه ارتباطی در شهر مشهد و مسیرهای تعیینشده برای تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی دستگاههای مسئول، جانمایی سایتهای سیار در نقاط مختلف و افزایش ظرفیت سایتهای ثابت، خدمات مکالمه و اینترنت در فناوریهای نسل دوم، سوم و چهارم در شرایطی پایدار و با کیفیت نزدیک به ۱۰۰ درصد قرار دارد.
دلگیر با تشریح اقدامات زیرساختی انجامشده افزود: در این مدت بیش از ۳۰ مورد خرابی در شبکههای دیتا، سوئیچ، انتقال و پاور برطرف شده و ۶۹ مسیر شبکه فیبر نوری با پیمایشی بالغ بر ۱۷ هزار کیلومتر بهصورت کامل پایش شده است تا از بروز هرگونه اختلال احتمالی جلوگیری شود.
وی درباره اقدامات اپراتور همراه اول نیز گفت: این اپراتور در محدوده فرودگاه مشهد تا حرم مطهر رضوی، که از مسیرهای اصلی مراسم تشییع به شمار میرود، ۱۴۵ سایت تلفن همراه ثابت در اختیار دارد. همچنین سایتهای سیار اضطراری در میدانهای ۱۵ خرداد، بسیج، فرودگاه، بوستان ریحانه، شهرداری منطقه هفت، پشتبام درمانگاه امام حسین (ع)، موزه مردمشناسی و باغ رضوان حرم مطهر رضوی مستقر شدهاند تا پایداری و کیفیت شبکه در طول مراسم حفظ شود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی ادامه داد: همراه اول همچنین برای ۲۰ سایت موجود در مسیرهای مراسم، باتریهای جدید نصب کرده است تا از بروز هرگونه اختلال احتمالی در خدمات مکالمه و اینترنت جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات اپراتور ایرانسل نیز اظهار کرد: این اپراتور در مسیر فرودگاه تا حرم مطهر رضوی دارای ۱۳۳ سایت ثابت است و علاوه بر آن، پنج سایت سیار مجهز به فناوریهای نوین ارتباطی را در بلوار جمهوری اسلامی، چهارراه شهدا، میدان ۱۵ خرداد و میدان بسیج مستقر کرده است. همچنین سه سایت سیار دیگر در محدوده اطراف و داخل حرم مطهر رضوی نصب شده و بیش از ۲۰۰ سایت اصلی در مسیرهای تعیینشده بهینهسازی شدهاند.
دلگیر در پایان با تأکید بر اینکه تیمهای ارزیابی و رفع تداخل فرکانسی بهصورت شبانهروزی در حال پایش شبکه ارتباطی استان و کلانشهر مشهد هستند، ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی همه دستگاههای مسئول، خدمات ارتباطی پایدار و باکیفیتی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب ارائه شود.
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