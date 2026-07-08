به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری،ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با هشدار نسبت به روند رو به افزایش گرایش بانوان به دخانیات، بر ضرورت تقویت برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد تأکید کرد.

وی که مدیرکل بهزیستی استان تهران است، اظهار کرد: اگرچه پیمایش رسمی و دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما شواهد و بررسی‌های انجام‌شده از افزایش گرایش بانوان به دخانیات و سایر مواد حکایت دارد و این موضوع نیازمند توجه جدی است.

نصیری افزود: اگر مردی دچار اعتیاد شود، خانواده آسیب می‌بیند، اما اعتیاد یک زن به‌عنوان مادر، همسر و محور خانواده، آثار گسترده‌تر و عمیق‌تری بر بنیان خانواده خواهد داشت.

مدیرکل بهزیستی استان تهران با انتقاد از نحوه توزیع اعتبارات حوزه اعتیاد، تصریح کرد: سال گذشته در استان تهران بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در حوزه درمان و کاهش آسیب هزینه شد، در حالی که اعتبار اختصاص‌یافته به بخش پیشگیری کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود و این عدم توازن باید اصلاح شود.

وی تأکید کرد: تقویت برنامه‌های آگاه‌سازی، به‌روزرسانی دانش علمی فعالان حوزه اعتیاد و افزایش سرمایه‌گذاری در پیشگیری، از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی استان تهران در سال جاری است.

نصیری در پایان خاطرنشان کرد: آگاه‌سازی عمومی به‌ویژه در میان زنان و جوانان، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از گرایش به اعتیاد خواهد داشت.