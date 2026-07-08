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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

برگزاری مراسم «صباح‌مزار» رهبر شهید در بیش از ۴۰ نقطه استان قزوین

برگزاری مراسم «صباح‌مزار» رهبر شهید در بیش از ۴۰ نقطه استان قزوین

قزوین- مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین از برگزاری مراسم «صَباح‌مزار» رهبر شهید در بیش از ۴۰ نقطه استان خبر داد.

جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین «صَباح‌مزار» امام شهید در صبح فردای روز تدفین رهبر شهید در بیش از ۴۰ نقطه استان قزوین برگزار خواهد شد.

وی افزود: درصورت تدفین امام شهید طبق برنامه علاوه بر برگزاری دعای ندبه، پیش از اقامه نماز جمعه نیز در تمامی مصلاهای استان، مراسم صَباح‌مزار با حضور مردم و به میزبانی ائمه جمعه برگزار می‌شود.

مسئول تشکل‌های دینی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: این مراسم‌ها از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده و با هدف همراهی مردم در آیین‌های بزرگداشت و ادای احترام به رهبر شهید در سراسر استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6882499

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