جواد نظری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آیین «صَباحمزار» امام شهید در صبح فردای روز تدفین رهبر شهید در بیش از ۴۰ نقطه استان قزوین برگزار خواهد شد.
وی افزود: درصورت تدفین امام شهید طبق برنامه علاوه بر برگزاری دعای ندبه، پیش از اقامه نماز جمعه نیز در تمامی مصلاهای استان، مراسم صَباحمزار با حضور مردم و به میزبانی ائمه جمعه برگزار میشود.
مسئول تشکلهای دینی ادارهکل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: این مراسمها از ساعات ابتدایی صبح آغاز شده و با هدف همراهی مردم در آیینهای بزرگداشت و ادای احترام به رهبر شهید در سراسر استان برگزار خواهد شد.
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