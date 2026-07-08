حسینی: افتخار ملت ایران پیروی از مکتب ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی ظهر چهارشنبه در تجمع عظیم ۱۰ هزار نفری دانش‌آموزان زنجانی با عنوان رهبر شهیدم ، با ترسیم خطابیه‌ای حماسی و مبتنی بر آموزه‌های قرآنی، بر تداوم راه مقاومت و عدم تسلیم در برابر زورگویان جهانی تأکید کرد و گفت: حضور پرشکوه مردم در وداع با رهبر شهید نشانه‌ای از تداوم جریان حق در طول تاریخ است.

وی با اشاره به منش استکبارستیزی نظام جمهوری اسلامی، اظهار داشت: ایران اسلامی در برابر ظالمان و مستکبران تسلیم نمی‌شود و همانند بسیاری از کشورهای سرسپرده و واداده دنیا، هرگز پرچم ذلت را مقابل آنان بلند نخواهد کرد.

حسینی با تبیین منطق قرآنی حاکم بر تاریخ، خاطرنشان کرد: باید بدانیم اگر دنیا با ظالمان است، مولا با ماست. هر فرعونی دریا دارد و هر قوم مستضعفی موسی دارد؛ این سنت الهی است که در قرآن کریم به وضوح ترسیم شده است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به تقابل همیشگی جریان حق و باطل، از دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده‌ساز کشور خواست تا در این جدال تاریخی، موضع خود را شفاف انتخاب کنند: این جریان از اول دنیا آغاز شده و تا پایان ادامه خواهد داشت. ما باید تصمیم بگیریم که در سپاه یزید و فرعون باشیم یا در سپاه حسین بن علی (ع) و موسی (ع). امروزه یزیدی‌های عالم در برابر حسینی‌ها و زینبی‌ها ایستاده‌اند و ما با افتخار در جبهه حق قرار داریم.

عاقبت شوم سازش با طاغوت؛ تبدیل کشورها به گاو شیرده برای آمریکا

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با هشدار نسبت به پیامدهای سازش با دشمنان، تصریح کرد: آنهایی که با دشمن سازش کردند، همه سرمایه‌های خود را از دست دادند. کشورهای سازشکاری که با شیطان بزرگ (آمریکا) کنار آمده‌اند، امروز به گاوهای شیردهی تبدیل شده‌اند که نه تنها خودشان خبر ندارند، بلکه منابع لازم را برای جنگ‌افروزی آمریکا، اسرائیل و شیاطین عالم فراهم می‌کنند.

وی تأکید کرد که ایران اسلامی به‌رغم فشارها، نه تنها باجی به فرعون و طاغوت زمان نمی‌دهد، بلکه بر عزت و استقلال خود می‌افزاید.

تشییع میلیونی؛ نمایشی از اقتدار و ولایتمداری مردم

حجت‌الاسلام حسینی با تمجید از حماسه‌آفرینی مردم ایران و عراق در مراسم تشییع رهبر شهید، گفت: این روزها جهان پرشکوه‌ترین صحنه‌هایی را مشاهده می‌کند که در عالم رقم خورده است. مراسم وداع و تشییع میلیونی نشان داد که خون شهید، هرگز از پویایی و اثرگذاری خود نخواهد افتاد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر مقاوم و حکیم، افزود: ما افتخار می‌کنیم که پیرو مکتب ایثار و شهادت هستیم و رهبری داشتیم که اکنون همه نظاره‌گر مراسم وداع و تشییع باشکوه او هستند. این حضور، پاسخی محکم به دشمنان و نویدبخش تداوم مسیر انقلاب است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با ابراز غرور ملی از حضور اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل نوجوان و جوان، خطاب به دانش‌آموزان گفت: باید به همه ملت ایران اعم از زنان و مردان و دختران و پسران ایران زمین افتخار کرد که این روزها در صحنه حضور دارند.

وی افزود: خداوند همه ما را در این مسیر ثابت‌قدم و استوار گرداند و عاقبت ما را به خیر و سعادت دنیا و آخرت خاتمه دهد.