رونمایی از امکان ثبت امحای تجهیزات پزشکی در سامانه انبار مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید کاظمی، با اشاره به تداوم اجرای پویش «نبض تحول دیجیتال» اظهار داشت: مطابق وعده ارائه خدمات جدید به‌صورت هفتگی، خدمت این هفته نیز آماده رونمایی بود، اما با توجه به همزمانی چهارمین دوشنبه پویش با مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، رونمایی از این خدمت امروز انجام می‌شود.

وی افزود: با پیاده‌سازی فرآیند ثبت امحای تجهیزات و ملزومات پزشکی در سامانه انبار مجازی، یکی دیگر از حلقه‌های مدیریت چرخه عمر کالا در این سامانه تکمیل شده است. این قابلیت با افزایش شفافیت، رهگیری دقیق‌تر موجودی‌ها، مستندسازی فرآیندها و ساماندهی هرچه بیشتر اطلاعات انبارهای مجازی تجهیزات و ملزومات پزشکی، گامی مؤثر در تکمیل مدیریت چرخه عمر کالا به شمار می‌رود.

مدیرکل دفتر تحول دیجیتال و امنیت فضای مجازی سازمان غذا و دارو درباره نحوه استفاده از این خدمت توضیح داد: تأمین‌کنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی می‌توانند با مراجعه به سامانه انبار مجازی به نشانی register.imed.ir و از مسیر «توزیع کالاهای وارداتی» → «کسر از موجودی انبار مجازی»، درخواست کسر موجودی با عنوان «امحاء» را ثبت کنند.

وی ادامه داد: پس از تکمیل اطلاعات درخواست، پرونده توسط اداره نظارت و بازرسی تجهیزات و ملزومات پزشکی بررسی می‌شود و در صورت تأیید، موجودی کالای مربوطه با عنوان «امحاء» از انبار مجازی کسر خواهد شد. راه‌اندازی این خدمت، ضمن افزایش دقت در مدیریت موجودی‌ها، زمینه ارتقای شفافیت، نظارت مؤثرتر و تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی را فراهم می‌کند.