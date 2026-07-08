به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد: با توجه به استقبال پرشور مردم شریف عراق و ایران و احتمال تاخیر در خاکسپاری رهبر شهید مجلس ختم از طرف حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی به شب جمعه آینده (هفتمین شب خاکسپاری) مصادف با ۲۵ تیر ماه تغییر یافت.



پیش از این قرار بود مراسم بزرگداشت امام شهید جمعه ۱۹ تیر در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها برگزار شود که به پنجشنبه ۲۵ تیر بعد از نماز مغرب و عشاء تغییر یافت.