به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور و با حضور معاونین وی برگزار شد. در این نشست، علاوه بر بررسی اولویت‌های جاری قوه قضاییه، مسائل کلان کشور و دستورالعمل‌های تخصصی دادرسی مورد تبادل‌نظر قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در ابتدای این جلسه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گران‌قدر انقلاب و امام راحل، با تقدیر از تمامی دست‌اندرکاران برگزاری راهپیمایی اربعین حسینی در داخل کشور و در کشور عراق، این رویداد را یک سرمایه اجتماعی بی‌بدیل توصیف کرد.

وی با بیان اینکه این مراسم امسال بدون هیچ‌گونه مشکل امنیتی و در کمال عزت و آبرومندی برگزار شد، تصریح کرد: حضور پرشور مردم در پیاده‌روی اربعین، نماد عینی دفاع از آرمان‌های اسلام و اعتقادات دینی است؛ همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی، حضور مقتدرانه مردم در میادین جهاد، موجب تقویت روحیه عمومی و سد محکمی در برابر دشمنان می‌شد، امروز نیز این پیاده‌روی، جلوه‌ای از آن ایستادگی تاریخی است.

دادستان کل کشور در ادامه ضمن تبریک فرارسیدن روز خبرنگار، به نقش حیاتی این قشر در تبیین واقعیت‌ها و آگاهی‌بخشی به جامعه اشاره کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با یادآوری فداکاری‌های رسانه‌ای در جبهه مقاومت، تأکید کرد: تعداد شهدای خبرنگار در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان وقایع اخیر جبهه مقاومت، نشان‌دهنده قداست، تعهد و اهمیت والای حرفه خبرنگاری است. خبرنگاران، زبان گویای مردم و دیدبانان بیدار جامعه هستند که با شجاعت در خط مقدم اطلاع‌رسانی، مانع از تحریف واقعیت‌ها توسط دشمنان می‌شوند و نقش بی‌بدیلی در روشنگری افکار عمومی ایفا می‌کنند.

در بخش دیگری از این نشست، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه در دستگاه قضا، موضوع نظارت‌های هوشمند مطرح شد. دادستان کل کشور در این خصوص گفت: دادستان‌ها باید با تمرکز بر توسعه نظارت‌های الکترونیک و تحلیل داده‌های مالی، ضمن تسریع در فرآیندهای قضایی، بسترهای لازم برای شناسایی و پیشگیری قاطع از فرارهای مالیاتی را فراهم آورند.

وی در ادامه با اشاره به «دستورالعمل ایجاد شعب و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و بانکی»، آن را گامی بلند در راستای ارتقای کارآمدی قوه قضاییه خواند.

دادستان کل کشور افزود: به‌منظور رفع خلاء‌ها و نقاط ضعف احتمالی، کارگروهی در معاونت نظارت بر امور دادسراها تشکیل خواهد شد. این رویکرد، تحولی بنیادین در نظام دادرسی است، چرا که قاضی را مکلف می‌کند ضمن بهره‌گیری از نظرات تخصصی و فنی کارشناسان، آرای خود را با استدلال‌های دقیق صادر کند.

وی همچنین بر ضرورت تربیت قضات متخصص در امور بانکی، بورسی و تجارت بین‌الملل با هدف کادرسازی و جانشین‌پروری تأکید کرد و تدوین متون علمی در زمینه «دیپلماسی قضایی» را برای ارتقای دانش دادستان‌ها و دانشجویان حقوق بسیار ضروری دانست و گفت: در جانشین‌پروری و کادرسازی باید از قضات و مدیران با تجربه و موفق بهره‌مند شد.

در همین راستا، دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت صیانت از منابع ملی، بر لزوم برخورد قاطع، قانونی و متناسب با منافع عمومی در مواجهه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی تأکید کرد و دستورات لازم را جهت اجرای دقیق قانون در این زمینه صادر نمود.

دادستان کل کشور: حفظ انسجام و وحدت ملی، راهبرد اصلی مقابله با یاس‌آفرینی دشمن است

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در بخش پایانی سخنان خود، ضمن هشدار نسبت به اظهارنظرهای غیرمسئولانه برخی اشخاص حقیقی و حقوقی که موجب ایجاد فضای دوقطبی می‌شود، بر ضرورت پرهیز از هرگونه سخن تفرقه‌افکنانه تأکید کرد و افزود: باید "اتحاد مقدس" که مطالبه مقام معظم رهبری و تمام دلسوزان انقلاب است، حفظ شود. ما اکنون در شرایط بسیار مطلوبی قرار داریم؛ دشمن تصور می‌کرد با شهادت رهبر عزیزمان به اهداف خود می‌رسد، اما با حضور مردم در میدان یاس بر آنان چیره شد؛ چرا که مردم با اتحاد، همدلی و انسجام، ایستادگی و مقاومت کردند.

دادستان کل کشور تاکید کرد: امروز وظیفه ما تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب و پرهیز از القای ناامیدی به جامعه است. هر مسئولی باید در این دوران سکوت نظامی، با تمام توان در تأمین نیازهای مردم بکوشد، چرا که ما پاسدار خون‌های پاک شهیدانی هستیم که با خون خود امنیت این کشور را تضمین کرده‌اند.

در پایان این جلسه، هر یک از معاونین دادستان کل کشور به ارائه گزارش‌های تخصصی از اقدامات، برنامه‌ها و عملکرد حوزه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و پیرامون چالش‌های پیش‌رو تبادل‌نظر کردند.