ترامپ: موضوع تغییر نظام در ایران مطرح نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی در پایان نشست سران کشورهای عضو ناتو در تلاش برای سرپوش گذاشتن بر تنش آفرینی های این کشور در منطقه ادعا کرد: رفتار ایرانی ها بسیار بد است و ما پس از آنکه آن ها کشتی هایی را در تنگه هرمز هدف قرار دادند، به آنها حمله کردیم.
رئیس جمهور آمریکا سپس با طرح موضعی عوام فریبانه از سر استیصال مقابل جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد: من از اقدامات ایرانی ها راضی نیستم؛ موضوع تغییر نظام مطرح نیست. ممکن است امشب دوباره به ایران حمله کنیم.
وی که نمی خواهد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای ایران را به یاد بیاورد، ادعا کرد: نمیخواهیم آن ها به سلاح هستهای دست یابند. نباید اجازه داد ایرانی ها به سلاح هسته ای دست پیدا کنند؛ چرا که اگر چنین سلاحی در اختیار داشتند، از آن استفاده میکردند.
دونالد ترامپ سپس افزود: با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین بررسی خواهیم کرد که چه کمکی میتوانیم به کشورش ارائه دهیم.
ترامپ سپس خاطرنشان کرد که باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، بودجه ایالات متحده را به ایرانی ها داد و توافقی (توافق سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام) که او با آنها امضا کرده یک فاجعه بود.
این مقام آمریکایی بی اشار به ماهیت دفاعی اقدامات تهران مقابل تجاوزهای واشنگتن، ادعا کرد: حملات ایران نقض توافق موقت است و ایرانیها در انجام این کار اشتباه میکنند. آنها فریبکار هستند، توافق را نقض می کنند و انکار میکنند که متعهد به توقف برنامه هسته ای خود شدهاند!
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