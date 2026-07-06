اعتراف نامزد انتخابات فرانسه به پیروزی ایران در برابر محور عبری-غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه «فرانس‌تی‌وی»، ژان لوک ملانشون، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، در مصاحبه‌ای ضمن رد قاطعانه ادعای تهدیدآمیز بودن ایران برای جهان، تصریح کرد که تجاوز مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی نه تنها به نتیجه نرسید، بلکه باعث تقویت بیش‌ازپیش حکومت ایران شده است.

ملانشون با اشاره به جایگاه ویژه جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌الملل افزود: «ایران هم نتانیاهو و هم ترامپ را شکست داده است» و اکنون از اعتباری بی‌سابقه در جهان برخوردار است.

این سیاستمدار فرانسوی ضمن محکوم کردن تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و لبنان، کابینه نتانیاهو را «فاشیست» خواند که هیچ احترامی برای صلح قائل نیست.

ملانشون در پایان، رژیم صهیونیستی را منبع اصلی بی‌نظمی و جنگ در منطقه دانست و با هشدار درباره عدم پاسخگویی این رژیم در قبال تسلیحات هسته‌ای خود، آن را خطری بزرگ برای امنیت جهانی برشمرد.