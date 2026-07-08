https://mehrnews.com/x3cwBQ ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷ کد مطلب 6882678 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷ بوستان غدیر مشهد و حضور زائران رهبر شهید مشهد- زائران از نقاط مختلف کشور جهت شرکت در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در بوستان غدیر اسکان یافته اند. دریافت 37 MB کد مطلب 6882678 کپی شد مطالب مرتبط حال و هوای خیابان امام رضا (ع)مشهد در روز قبل از تشییع آقای شهید ایران خدمت رسانی ۱۲ موکب در مشهد به زائران رهبر شهید حال و هوای خیابان امام رضا(ع) در آستانه تشییع پیکر مطهر رهبر شهید سرویسدهی ۴۸ ساعته قطار شهری مشهد اطلاعیه شماره ۲ ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد برچسبها اسکان اضطراری تشییع رهبر شهید انقلاب مشهد خراسان رضوی رهبر شهید
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