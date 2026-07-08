  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

بوستان غدیر مشهد و حضور زائران رهبر شهید

بوستان غدیر مشهد و حضور زائران رهبر شهید

مشهد- زائران از نقاط مختلف کشور جهت شرکت در آیین تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در بوستان غدیر اسکان یافته اند.

دریافت 37 MB
کد مطلب 6882678

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها