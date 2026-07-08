  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

اطلاعیه شماره ۲ ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد

اطلاعیه شماره ۲ ستاد تشییع رهبر شهید در مشهد

مشهد- ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد دومین اطلاعیه را برای زائران رهبر شهید صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد استقبال و تشییع رهبر شهید در مشهد مقدس با انتشار دومین اطلاعیه خود، ضمن قدردانی از حضور مردم در مراسم‌های تهران و قم، اعلام کرد مشهد با آمادگی کامل برای میزبانی از آیین پایانی استقبال و تشییع آماده است. این ستاد با اشاره به احتمال تغییر در زمان‌بندی برخی برنامه‌ها به دلیل هماهنگی با مراسم‌های کشور عراق، از مردم خواست اطلاعیه‌ها و اخبار را صرفاً از رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی ستاد دنبال کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ضمن عرض احترام و تعظیم در مقابل مردم شریف ایران جهت حماسه سازی در تهران و قم، به استحضار ملت بزرگ ایران اسلامی می‌رسانیم:

مشهدِ ایران با آمادگی کامل، مشتاقانه آماده میزبانی از ارادتمندان به رهبر قدرت‌آفرین‌مان در آخرین حلقه از مراسم‌های استقبال و تشییع است.

امروز شما مردم عزیز، مهم‌ترین رسانه هستید. از همه هم‌وطنان درخواست می‌شود اطلاعات رسمی مربوط به اسکان، پذیرایی، خدمات درمانی، مسیرهای دسترسی، پارکینگ‌ها، نقشه‌های ترافیکی و سایر خدمات مورد نیاز زائران را از طریق www.bayadbarkhast.ir و ربات پیام‌رسان بله دریافت کرده و با انتشار گسترده آن در میان خانواده، دوستان، آشنایان و هم‌میهنان، در خدمت‌رسانی به میلیون‌ها زائر سهیم باشند.

با توجه به تحت تاثیر قرار داشتن مراسم مشهد از برنامه‌های کشور عراق، احتمال تغییرات اقتضایی در زمان‌بندی برخی برنامه‌ها وجود دارد. از همگان درخواست می‌شود اخبار و اطلاعیه‌ها را صرفاً از رسانه‌های رسمی و کانال‌های اطلاع‌رسانی ستاد دنبال کنند.

کد مطلب 6882498

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها