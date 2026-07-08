به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی با قدردانی از تلاشهای نیروهای صنعت برق در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: آنچه در این دوره و پس از آسیبهای گسترده به زیرساختهای برق کشور رخ داد، جلوهای روشن از روحیه جهادی، تخصص، تعهد و ایثار نیروهای خدوم صنعت برق، کارکنان توانیر، سیمبانان، برقبانان و همه مجموعههای عملیاتی این حوزه بود که با وجود فشارهای سنگین اجازه ندادند کشور با خاموشیهای گسترده و بحران فراگیر در شبکه مواجه شود.
وی افزود: از همان ابتدای جنگ تحمیلی سوم، ترمیم، بازسازی و نوسازی تأسیسات و شبکههای آسیب دیده در اولویت قرار گرفت و با آغاز آتشبس عملیات بازسازی شبکههای اصلی با سرعت در دستور کار قرار گرفت تا کشور برای ورود به دوره گرم سال و عبور از پیک مصرف آماده شود.
رئیس کمیته برق کمیسیون انرژی با اشاره به کاهش ۶۸ درصدی محدودیتهای برق در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته در بخشهای کشاورزی، خانگی و تجاری، اظهار کرد: این موضوع یکی از شاخصهای مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مرادی، تأکید کرد: امروز صرفهجویی در مصرف برق یک توصیه صرف نیست، بلکه یک ضرورت ملی برای کمک به پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان در سراسر کشور است.
وی ادامه داد: در کنار قدردانی از مردم همراه و مسئولیتپذیر، لازم است با مشترکان پر مصرف و خارج از الگوی تعیین شده نیز با قاطعیت برخورد شود.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی همچنین استفاده از کنتورهای هوشمند برای چاههای کشاورزی و مدیریت مصرف بر اساس پروانه بهرهبرداری را اقدامی ضروری و مؤثر دانست و گفت: یکی دیگر از موضوعات مهم مقابله با برق دزدی و استفادههای غیرمجاز از شبکه است و برخورد با مراکز غیر قانونی استخراج رمزارز کاملاً ضروری است.
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