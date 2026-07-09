نجات جوان ۱۷ ساله میبدی پس از سقوط در چاه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد اعلام کرد: در پی اعلام گزارش سقوط یک جوان ۱۷ ساله در یک حلقه چاه واقع در شهرک شهدا، نیروهای عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

در این عملیات، آتش‌نشانان ایستگاه شهید سلیمانی و ایستگاه شهید کاظمی با حضور ۵ آتش‌نشان و اعزام ۲ دستگاه خودروی امداد و نجات در کمترین زمان ممکن در محل حاضر شدند.

نیروهای عملیاتی با اجرای عملیات تخصصی امداد و نجات و رعایت کامل اصول ایمنی، نسبت به دسترسی و خارج کردن فرد حادثه‌دیده از داخل چاه اقدام کردند و پس از انجام اقدامات اولیه، مصدوم برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری میبد از شهروندان درخواست می‌کند در محل‌های دارای چاه، گودال و حفاری، نکات ایمنی را به‌طور کامل رعایت کرده و در مواقع اضطراری، با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.