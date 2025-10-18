مرادی: ناترازی انرژی ۱۸۰ هزار میلیارد تومان به تولید خسارت زده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی شنبه شب در آیین تجلیل از صنعتگران و معدنکاران نمونه استان هرمزگان با تقدیر از حضور مسئولان دولتی و مدیران صنعتی، از نقش فعال واحدهای تولیدی و معدنی در ایجاد اشتغال و پایداری اقتصاد منطقه تجلیل کرد و خواستار رفع موانع قانونی و اداری پیش‌روی تولید شد.

وی با اشاره به اینکه صنعتگران و معدنکاران هرمزگان با سلیقه و دلسوزی این استان را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند، تاکید کرد: طی سالیان اخیر این قشر نه تنها تولید را ادامه داده‌اند بلکه برای دولت‌ها اشتغال ایجاد کرده و بار بسیاری را از دوش دستگاه‌های دولتی برداشته‌اند.

او حضور معاون یا نماینده دولت در این مراسم را نشانه اهتمام به مسائل استان خواند و از همراهی مدیران و استاندار در جمع تولیدکنندگان قدردانی کرد.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی به قانون رفع موانع تولید که در سال ۱۳۹۴ تصویب شد اشاره و تأکید کرد: با وجود قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری، بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان همچنان پا برجاست و هنوز منافعی که باید برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود به‌طور کامل تحقق نیافته است.

او از وجود بخشنامه‌ها و تصمیم‌های متضاد در سطح دستگاه‌های دولتی گله‌مند شد و این تناقض‌ها را مانعی جدی برای اجرای قراردادها و تعهدات تولیدی دانست.

مرادی با اشاره به نمونه‌ای در بخش سیمان هرمزگان گفت: یک قرارداد صادراتی منعقد شده و تولیدکننده به تعهدات خود عمل کرده است، اما صدور یک بخشنامه ناگهانی باعث توقف صادرات و وارد شدن خسارات هنگفت ارزی و مالی به واحد تولیدی شده است.

او خواستار پاسخگویی و پیگیری برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی شد.

ضرورت کاهش مداخلات مرکز و افزایش اختیارات استانی

نماینده مردم بندرعباس در مجلس بر لزوم هماهنگی تصمیمات محلی و مرکزی تاکید کرد و یادآور شد که جلسات مستمر سرمایه‌گذاران و اتاق بازرگانی استان باید مورد احترام قرار گیرد.

مرادی اظهار داشت: اگر تصمیماتی که در استان اتخاذ می‌شود با بخشنامه‌های مرکز در تعارض قرار نگیرد، بخش قابل توجهی از موانع تولید مرتفع خواهد شد.

او از دولت خواست تا از ایجاد مزاحمت‌های اداری برای فعالیت‌های تولیدی خودداری کند و اختیار لازم را به استانداران برای حل مشکلات محلی اعطا کند.

مرادی یکی از مطالبات اصلی صنعت را حل مشکل ناترازی برق عنوان کرد و گفت: خسارت ناشی از ناترازی برق رقمی بالغ بر ۱۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

او به تاکیدهای ریاست جمهوری درباره کاهش فشار بر صنعت اشاره و خواستار جبران کسری برق از طریق توسعه انرژی خورشیدی و بازگرداندن تولید برق به شبکه برای کاهش مشکلات تولیدکنندگان شد.

نماینده مردم بندرعباس در جلس تصریح کرد: علاوه بر تحریم‌های خارجی، برخی موانع داخلی نیز مثل تحریم عمل می‌کنند و باید با عزم و باور ریشه‌ای این مشکلات در داخل کشور حل شوند.

او خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای رفع این موانع شد تا ظرفیت‌های تولیدی استان و کشور به نحو شایسته فعال بماند.

هشدار درباره آمایش سرزمینی و مصرف منابع آب

مرادی به ضرورت رعایت آمایش سرزمینی در استقرار صنایع اشاره کرد و از ایجاد صنایع پرآب در مناطقی که از منابع آبی محروم هستند انتقاد کرد.

او تاکید کرد: قرار دادن صنایع در موقعیت‌های نامناسب از منظر منابع آبی، چالش‌های دیگری به دنبال خواهد داشت و باید با برنامه‌ریزی منطبق بر ظرفیت‌های منطقه‌ای، تصمیم‌گیری شود.