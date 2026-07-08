تحرکات تل آویو درباره ایران همزمان با تشدید لحن ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، یک رسانه صهیونیستی مدعی شد که همزمان با اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره پایان احتمالی تفاهم با ایران، تل آویو در حال آماده‌سازی برای احتمال ازسرگیری درگیری‌ها با تهران است

رسانه صهیونیستی واللا گزارش داد: اسرائیل همزمان با افزایش تنش‌ها و اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره پایان احتمالی تفاهم با ایران، خود را برای احتمال ازسرگیری درگیری با تهران آماده می‌کند.

یک منبع امنیتی صهیونیستی در این باره اعلام کرد: ارتش آمریکا پس از برقراری آتش‌بس، از حجم نیروهای خود در منطقه نکاسته و سطح استقرار نظامیان آمریکایی همچنان مانند قبل حفظ شده است؛ زیرا ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اوضاع همچنان شکننده و مستعد تشدید تنش است. نیروهای آمریکایی دست‌کم تا اوایل سال ۲۰۲۷ در اسرائیل باقی خواهند ماند.

در مقابل، محافل امنیتی رژیم صهیونیستی مدعی شدند که ایران در شرایط کنونی قصد ازسرگیری درگیری را ندارد و بیشتر به دنبال خرید زمان و تقویت موقعیت خود در هرگونه مذاکرات احتمالی با امریکا است.

در این گزارش همچنین آمده است: مقامات ارشد دولت آمریکا نیز تمایلی به بازگشت به یک رویارویی نظامی گسترده ندارند، اما ادامه تهدیدهای ایران علیه آمریکا ممکن است ترامپ را به اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد.

واللا همچنین به نقل از مقام‌های امنیتی اسرائیلی گزارش داد: ایران از طریق کانال‌های غیرعلنی همچنان خواستار پیوستن حزب‌الله به توافق آتش‌بس است در حالی که این موضوع با مخالفت اسرائیل و آمریکا روبرو شده است.

به ادعای یک منبع امنیتی صهیونیستی، فشارهای کنونی موقعیت حزب‌الله را تضعیف کرده و در عین حال رئیس‌جمهور لبنان همچنان بر تقویت تفاهم‌ها با اسرائیل، با وجود فشارهای سیاسی، تأکید دارد.

از سوی دیگر منابع صهیونیستی از رایزنی های امنیتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم درباره ایران خبر دادند.

رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت از حال آماده باش کامل در این رژیم با توجه به احتمال از سرگیری جنگ با ایران خبر داد.