لیبرمن: نتانیاهو در مورد برنامه هسته ای ایران دروغ می گوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آویگدور لیبرمن، رئیس حزب راست‌گرای اپوزیسیون «اسرائیل خانه ما»، گفت که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در ادعای خود مبنی بر اینکه ایران بمب هسته‌ای دارد، دروغ گفته است.

لیبرمن امروز پنج شنبه در گفت‌وگو با یک رادیو محلی گفت: «آنچه نتانیاهو و یسرائیل کاتز وزیر جنگ در روزهای اخیر تبلیغ می‌کنند، دروغ محض است و هدف آن منحرف کردن توجهات از گذشت ۱۰۰۰ روز از فاجعه ۷ اکتبر ۲۰۲۳ است.»

لیبرمن افزود: «ایرانی‌ها بمب هسته ای نداشتند و هنوز هم ندارند». وی با اشاره به اقدام ایران در بستن تنگه هرمز در جنگ اخیر، ادامه داد: اما در این شرایط، ایرانی‌ها به لطف نتانیاهو بمب جدیدی به نام «بمب هرمز» ساختند.

لیبرمن افزود که هدف نتانیاهو از تهدید ایرانیها، منحرف کردن توجهات از شکست در لبنان و ناتوانی در محاصره حوثی‌ها در یمن است.

وی ادامه دارد که انصار الله قوی‌تر می‌شود، حماس قوی‌تر می‌شود، حزب‌الله قوی‌تر می‌شود، همه قوی‌تر می‌شوند و اعضای کابینه اسرائیل هیچ کاری انجام نمی‌دهند.

وی با متهم کردن وزرای کابینه افزود: آنها ما را به آشوب انداخته‌اند. هرکس نتواند مشکل خود را در عرض هزار روز حل نکند، هرگز نمی‌داند چگونه آن را حل کند.

لیبرمن خاطرنشان کرد که کابینه تلاش می کند وحشتناک ترین فاجعه مردم اسرائیل از زمان هولوکاست را فراموش کند و از مسئولیت خود در قبال آن فرار کند. این در حالی است که هیچ تصمیمی در هیچ جبهه ای علیه حوثی ها یا حزب الله یا حماس و حتی ایران وجود ندارد.

لیبرمن در مصاحبه خود با گفت که اولویت او در انتخابات آینده، تغییر کابینه نتانیاهو و نخست وزیر شدن است. وی افزود: اولویتم در درجه اول تغییر این کابینه است، معتقدم از نظر توانمندی، تجربه، درک عملیات و چشم به راه آینده، واجد شرایط هستم.

وی با اشاره به رویکرد مخالفان کابینه ادامه داد: ما بعد از انتخابات می دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم، اما قبل از تصدی نخست وزیری باید این کابینه را تغییر دهیم، این کابینه فقط به فکر حفظ خود است.

انتخابات سراسری در سرزمین‌های اشغالی قرار است در ۲۷ اکتبر برگزار شود، اما گزارش های صهیونیستی از توافق بین نتانیاهو و حریدیم برای تغییر تاریخ انتخابات به بیستم همان ماه خبر می دهد.