تشدید اشغالگری رژیم صهیونیستی در لبنان بر خلاف توافق چارچوب 

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع امنیتی لبنانی به روزنامه الشرق الاوسط گفت که ارتش رژیم صهیونیستی حدود ۲۳ موقعیت جدید نظامی را در جنوب لبنان احداث کرده است.

این گزارش می‌افزاید بیشتر پایگاه‌های مذکور دارای تجهیزاتی هستند که از طریق آن نمی‌توان به قصد و انگیزه ارتش صهیونیستی برای اقامت طولانی مدت در این مناطق یا تغییر کاربری این تاسیسات پی برد.

بر اساس این گزارش، پایگاه‌های مذکور در مساحت جغرافیایی گسترده‌ای از جنوب لبنان مستقر شده‌اند که از سواحل لبنان در شهرک‌های ناقوره وبیاضه آغاز می‌شود و تا مناطق غربی و مرکزی در بخش های وادی الشلوقی و وادی الحجیر و برخی مناطق دیگر در مرز سرزمین‌های اشغالی کشیده می‌شود.

یکی از این پایگاه‌ها در شهرک مارون الراس ایجاد شده که لبنانی‌ها تصاویری از آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده‌اند.

حزب‌الله لبنان پیش از امضای آتش بس، بارها پایگاه‌های صهیونیستی در این مناطق را هدف موشک باران خود قرار داده است.

منابع لبنانی اعلام کردند که این پایگاه‌ها عمدتاً حامل توپخانه‌ها و آشیانه‌هایی برای حفظ و نگهداری تجهیزات نظامی و الکترونیک ارتش رژیم صهیونیستی از جمله سامانه های دفاع هوایی است که ارتش در اراضی لبنان مستقر کرده است.