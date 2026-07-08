به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از سیانان، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در نخستین سفر رسمی خود به فلسطین اشغالی، چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و «اسرائیل کاتز»، وزیر دفاع این رژیم دیدار میکند. این سفر در حالی انجام میشود که وضعیت منطقه پس از تجاوزات اخیر آمریکا به ایران، در شرایطی حساس قرار دارد.
گزارشها حاکی از آن است که یکی از محورهای اصلی این دیدار، تلاش وزیر جنگ آمریکا برای کاهش نگرانیهای تلآویو نسبت به احتمال فروش جنگندههای پیشرفته «اف-۳۵» به ترکیه است؛ موضوعی که دونالد ترامپ در جریان نشست ناتو در آنکارا مطرح کرده بود. در این میان، نتانیاهو در اظهاراتی خصمانه با ابراز ناخرسندی از این ایده، مدعی شد که ترکیه متحد قابل اعتمادی نیست و اتهامات بیپایهای را علیه جمهوری ترکیه مطرح کرد.
هماکنون رژیم صهیونیستی تنها دارنده این جنگندههای آمریکایی در منطقه است و تلاش میکند انحصار تسلیحاتی خود را حفظ کند. پنتاگون تاکنون از اظهار نظر رسمی درباره جزئیات این سفر و تأثیر حملات اخیر آمریکا علیه ایران بر برنامههای سفر هگست خودداری کرده است.
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