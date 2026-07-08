هشدار هواشناسی: باد شدید و گردوخاک در راه تهران است

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و الگوهای همدیدی، اظهار کرد: آسمان استان تهران طی پنج روز آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی که مدیرکل هواشناسی استان تهران است، افزود: بر اساس هشدار سطح زرد شماره ۲۴، از امروز تا روز جمعه، به‌ویژه در مناطق جنوبی، غربی و تا حدودی مرکز استان، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گاهی گردوخاک مورد انتظار است.

خورشیدی با اشاره به هشدار سطح نارنجی شماره ۱۴ تصریح کرد: از امروز تا اواخر وقت فردا (پنجشنبه)، در نیمه جنوبی، غربی و بخش‌هایی از مرکز استان، وزش باد شدید تا خیلی شدید همراه با خیزش و انتقال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: طی این مدت، روند افزایش نسبی دما و ماندگاری توده هوای گرم نیز در سطح استان ادامه خواهد داشت.