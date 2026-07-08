پیام خانه مطبوعات قم وتقدیر از اصحاب رسانه در ثبت حماسه تشییع رهبرشهید

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه خانه مطبوعات قم در تقدیر از اصحاب رسانه استان برای ثبت حماسه تاریخی تشییع «آقای شهید ایران» به شرح زیر است.



بسم الله الرحمن الرحیم



بار دیگر شهر مقدس قم صحنه تجلی ایمان، ولایت‌مداری و حماسه‌آفرینی مردمی شد و خیل عظیم عاشقان ولایت و انقلاب اسلامی در آیینی باشکوه، نماز و تشییع پیکر مطهر «آقای شهید ایران» را از مسجد مقدس جمکران تا حرم نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها بدرقه کردند، رخدادی سترگ که بی‌تردید به عنوان روزی ماندگار و برگ زرینی در تاریخ قم به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی ثبت خواهد شد.



در کنار این حضور بی‌بدیل مردمی، اصحاب رسانه استان قم نیز با روحیه‌ای جهادی، مسئولانه و خستگی‌ناپذیر، رسالت خطیر روایت این حماسه عظیم را بر دوش کشیدند و با وجود برخی ناهماهنگی‌ها، ناملایمات، دشواری‌ها و محدودیت‌های پیش‌آمده در مسیر انجام مأموریت رسانه‌ای، لحظه‌ای از ثبت‌و انعکاس شکوه این رویداد بی نظیر و رساندن صدای خون‌خواهی رهبر شهید مردم به جهانیان بازنایستادند.



مشکلاتی که بارها پیش از برگزاری مراسم به مسئولان ذی‌ربط یادآوری شده بود، متأسفانه در میدان عمل نیز برای جمعی از خبرنگاران، عکاسان خبری و فعالان رسانه‌ای ایجاد شد، اما این تنگناها نه‌تنها خللی در اراده و انگیزه آنان پدید نیاورد، بلکه جلوه‌ای دیگر از تعهد حرفه‌ای و مجاهدت خاموش اصحاب رسانه را آشکار ساخت و تاکید می گردد، مسئولان امر در این عرصه باید پاسخگوی مطالبات به حق اهالی رسانه باشند.



بدین‌وسیله از همه خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران، مدیران رسانه، فعالان فضای مجازی و تمامی خادمان عرصه اطلاع‌رسانی که از هفته‌ها پیش از مراسم تا واپسین لحظات برگزاری آن، بی‌وقفه و عاشقانه در میدان حضور داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.



بی‌تردید تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در ثبت و ماندگار ساختن این رویداد تاریخی، خدمتی ارزشمند به حافظه جمعی شهر کریمه اهل‌بیت علیهم‌السلام، ملت ایران و تاریخ انقلاب اسلامی است.



امید آن داریم که این مجاهدت‌های خالصانه و قدم‌های استوار در بدرقه آقای شهید ایران، مورد رضایت حضرت حق قرار گیرد و نام و تلاش اصحاب رسانه استان قم، به عنوان راویان صادق این حماسه بزرگ، در تاریخ این روزهای پرشکوه ماندگار بماند.