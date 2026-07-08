به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی رسولی با اشاره به عشق و تعلق خاطر وصف ناپذیر مردم استان مرکزی به امام شهید، اظهار کرد: مردم دیار امام خمینی(ره) همواره ارادت خود را به ساحت مقدس بنیانگذار کبیر انقلاب و رهبر شهید به اثبات رسانده اند اکنون نیز با شور و اشتیاقی بی بدیل، خود را برای بدرقه پیکر مطهر ایشان به مشهد مقدس رسانده اند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به عنوان خاستگاه انقلاب اسلامی، همواره در عشق به امام و رهبری پیشگام بوده است، تصریح کرد: این عشق و دلبستگی ریشه در باورهای عمیق دینی و انقلابی مردم دارد و اکنون در قالب حضور پرشور در مراسم وداع با رهبر شهید، جلوه گری می کند.

جانشین سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به تشریح جزئیات خدمات موکب های مستقر در مشهد مقدس پرداخت و افزود: این چهار موکب با ظرفیت اسکان سه هزار و پانصد نفر و توزیع روزانه ۹ هزار پرس غذای گرم در سه وعده، پذیرای زائران و عزاداران حاضر در مراسم خواهند بود.

سرهنگ رسولی بیان کرد: این موکب‌ها با همکاری نیروهای مردمی، تمامی توان خود را برای ارائه خدماتی شایسته به زائران بدرقه کننده پیکر مطهر امام و رهبر شهید به کار گرفته اند تا این مراسم با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.