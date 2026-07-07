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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۹

کاروان «راویان وداع» با حضور۸۰ هنرمند از مرکزی عازم قم شد

کاروان «راویان وداع» با حضور۸۰ هنرمند از مرکزی عازم قم شد

اراک- رئیس حوزه هنری استان مرکزی گفت: کاروان «راویان وداع» متشکل از ۸۰ نفر از هنرمندان این استان و خانواده‌های آنان با هدف ثبت لحظات حماسی آخرین وداع، عازم شهر قم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار جیریایی اظهار کرد: جامعه هنری همواره در بزنگاه‌های تاریخی و رویدادهای ملی، در کنار مردم بوده و نقش‌آفرینی کرده است.

وی با بیان اینکه حضور کاروان راویان وداع تنها یک همراهی نمادین نیست، افزود: این حرکت، تجلی مسئولیت اجتماعی و فرهنگی جامعه هنری برای ثبت، روایت و پاسداشت لحظات سرنوشت‌ساز تاریخ معاصر است تا این حماسه در حافظه فرهنگی کشور برای نسل‌های آینده ماندگار شود.

رئیس حوزه هنری استان مرکزی با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان از این فراخوان، تصریح کرد: پس از اعلام فراخوان، تعداد قابل توجهی از هنرمندان برای حضور در آیین تشییع رهبر شهید اعلام آمادگی کردند که با توجه به محدودیت ظرفیت، ۸۰ نفر از هنرمندان رشته‌های مختلف به همراه اعضای خانواده‌های خود برای حضور در آیین وداع راهی قم شدند.

جیریایی تاکید کرد: هنرمندان استان مرکزی در این سفر، همدل و هم‌صدا با ملت ایران، بر استمرار راه شهدا، حفظ وحدت ملی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تاکید خواهند کرد.

وی گفت: امید است حضور فعال هنرمندان در این رویداد، زمینه‌ساز خلق آثار فاخر و روایت‌های هنرمندانه از این واقعه تاریخی باشد.

کد مطلب 6881381

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