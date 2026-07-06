https://mehrnews.com/x3cvYv ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ کد مطلب 6881191 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۹ تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات محلات- در این ویدئو عزاداری مردم و تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6881191 کپی شد مطالب مرتبط حضور حماسی مردم دیار آفتاب در صد و بیست و هشتمین شب بیعت با رهبری حضور میلیونی مردم در وداع با رهبر شهید پیام وحدت را به جهان مخابره کرد تشییع رهبر شهید صحنه خروش وحدت و استکبارستیزی ملت ایران برچسبها محلات تجمع مردمی تشییع رهبر شهید انقلاب
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