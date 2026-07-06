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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۱:۱۹

تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات

تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات

محلات- در این ویدئو عزاداری مردم و تشییع نمادین امام شهید در اجتماع شب ۱۲۸ شهرستان محلات را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6881191

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