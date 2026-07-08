۳۴ مزرعه الگویی کشاورزی در بوشهر راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بحرانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این مزارع الگویی، محصولاتی از جمله گندم، خرما، گوجهفرنگی، میگو، کنجد، کاکتوس اپونتیا و تریتیکاله با بهرهگیری از روشهای نوین مدیریتی و فنی کشت و تولید میشوند تا زمینه انتقال عملی دانش و تجربه به سایر بهرهبرداران فراهم شود.
وی با بیان اینکه مزارع الگویی نقش مهمی در توسعه کشاورزی دانشبنیان دارند، افزود: این مزارع در واقع کلاسهای درس در فضای باز هستند و کشاورزان با مشاهده عینی فناوریها و شیوههای نوین تولید، میتوانند ضمن کاهش هزینهها، مصرف بهینه نهادهها را محقق کرده و به افزایش بهرهوری و پایداری تولید دست یابند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز فصل کشت محصولات اولویتدار استان، بر تسریع در استقرار مزارع الگویی، اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی و ارائه پشتیبانیهای فنی لازم به بهرهبرداران تأکید کرد.
وی ادامه داد: مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای استان، محققان معین مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و پژوهشکده میگوی استان، آمادگی دارند با ارائه خدمات کارشناسی و رفع مشکلات احتمالی، اجرای موفق این طرح را تا دستیابی به نتایج مطلوب همراهی کنند.
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