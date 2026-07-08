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۱۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

تمام محوطه‌های تاریخی خوزستان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

تمام محوطه‌های تاریخی خوزستان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند

اهواز - مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: برنامه‌ریزی برای بیمه کردن محوطه‌ها و ابنیه تاریخی خوزستان یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل در سال جاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جوروند شامگاه چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یکی از موضوع‌های مغفول‌مانده در حوزه میراث‌فرهنگی خوزستان، بیمه محوطه‌ها و ابنیه تاریخی است که امسال با تأمین اعتبار در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی افزود: برنامه‌ریزی شده است تا با تأمین اعتبارات لازم، محوطه‌های تاریخی استان تحت پوشش بیمه قرار گیرند تا از این ظرفیت ارزشمند در برابر حوادث و خسارت‌های احتمالی صیانت شود.

جوروند با بیان اینکه محوطه‌های تاریخی خوزستان از نظر وضعیت ثبتی و مطالعات باستان‌شناسی شرایط متفاوتی دارند، تصریح کرد: برخی از این محوطه‌ها در فهرست آثار ملی یا جهانی به ثبت رسیده‌اند، برخی هنوز ثبت نشده‌اند و تعدادی نیز کاوش و ثبت شده‌اند، در حالی که برخی دیگر هنوز نه کاوش و نه ثبت شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان در پایان تأکید کرد: در حوزه ابنیه تاریخی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و بناهای تاریخی، از جمله بناهایی که در اختیار بخش خصوصی قرار دارند، باید تحت پوشش بیمه باشند؛ بنابراین بهره‌برداران این بناها موظف‌اند اماکن مذکور را در برابر مخاطراتی همچون آتش‌سوزی، زلزله و سایر حوادث احتمالی بیمه کنند.

کد مطلب 6882851

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