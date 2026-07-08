سرقت و تخریب فیبر نوری موجب اختلال در بخشی از خدمات مخابراتی همدان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت مخابرات استان همدان اعلام کرد: در پی تخریب و سرقت کابل فیبر نوری مخابرات و زیرساخت در مسیر باباطاهر به سمت بدیع‌الزمان، بخشی از شبکه ارتباطی استان دچار قطعی و اختلال شد.

بر اثر این حادثه ارتباط ۶۳ سایت مخابراتی، سرویس‌های فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها (FTTH) و همچنین ADSL در محدوده باباطاهر با اختلال و قطعی مواجه شد.

در اثر این تخریب و سرقت ارتباط بین شبکه‌های همراه اول و ایرانسل نیز قطع شد و بخشی از ظرفیت ارتباطات بین‌استانی همراه اول کاهش یافت. این اختلال در ارائه خدمات ارتباطی، مناطقی از جمله میدان سپاه، شهرک مدنی، شهرک فرهنگیان، ولیعصر و بخش‌هایی از مریانج، قهاوند و جورقان را تحت تأثیر قرار داد.

مخابرات منطقه همدان اعلام کرد تیم‌های فنی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حاضر شده و عملیات ترمیم و بازسازی مسیر آسیب‌دیده را آغاز کردند تا خدمات ارتباطی مشترکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد.

شرکت مخابرات منطقه همدان ضمن محکوم کردن این اقدام، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در حریم تأسیسات مخابراتی، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا از بروز خسارت به زیرساخت‌های ارتباطی و اختلال در خدمات عمومی جلوگیری شود.