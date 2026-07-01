دستگیری سارق سیم کابل در شهرستان اسکو

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی تشدید گشت‌زنی‌های هدفمند و اقدامات پیشگیرانه پلیس، مأموران انتظامی حین گشت‌زنی به فردی که در حال سرقت سیم کابل بود، مشکوک شده و پس از انجام اقدامات لازم، وی را در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با اشاره به کشف ابزار و تجهیزات مورد استفاده در سرقت، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.