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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

دستگیری سارق سیم کابل در شهرستان اسکو

دستگیری سارق سیم کابل در شهرستان اسکو

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از دستگیری یک سارق سیم کابل حین ارتکاب سرقت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مسعودی ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر، اظهار کرد: در پی تشدید گشت‌زنی‌های هدفمند و اقدامات پیشگیرانه پلیس، مأموران انتظامی حین گشت‌زنی به فردی که در حال سرقت سیم کابل بود، مشکوک شده و پس از انجام اقدامات لازم، وی را در محل دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو با اشاره به کشف ابزار و تجهیزات مورد استفاده در سرقت، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و مخلان نظم و امنیت، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6876467

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