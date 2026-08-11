به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا امیری، صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به جایگاه مخابرات در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی اظهار کرد: شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های ارتباطی کشور و منطقه است و نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، اجتماعی و ارتباطی دارد.

وی افزود: شبکه فیبر نوری مخابرات در سراسر کشور توسعه یافته و کرمانشاه نیز از استان‌های پیشرو در اجرای این شبکه محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که از شمال تا جنوب و شرق تا غرب استان و در بیشتر مرزها، زیرساخت فیبر نوری ایجاد شده است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با اشاره به وضعیت مرزهای استان گفت: تمام مرزهای کرمانشاه به جز شیخ‌سله از فیبر نوری برخوردار هستند و برای اتصال این مرز نیز حدود ۱۲ کیلومتر فیبر اجرا شده و با حمایت استانداری، تکمیل مسیر تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

امیری با اشاره به نقش مخابرات در برگزاری اربعین امسال بیان کرد: توسعه شبکه موبایل، راه‌اندازی گیت‌های گذرنامه، ایجاد زیرساخت فیبر نوری در مرزها و تقویت شبکه ارتباطی از جمله اقداماتی بود که برای خدمت‌رسانی به زائران انجام شد. مرز سومار نیز برای فعالیت گیت‌های گذرنامه نیازمند زیرساخت مخابراتی بود که این خدمات توسط مخابرات فراهم شد.

وی ادامه داد: برای ایام اربعین ظرفیت شبکه موبایل افزایش یافت و در مرز خسروی چهار سایت پرتاب نصب شد. همچنین وای‌فای رایگان، موکب خدمات مشتریان و نیروهای پشتیبانی در مرز و مسیرهای تردد زائران مستقر شدند و شبکه ارتباطی استان در طول این ایام بدون قطعی به فعالیت خود ادامه داد.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با اشاره به اجرای پروژه مهاجرت از شبکه مسی به فیبر نوری اظهار کرد: این طرح یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های تاریخ مخابرات است که در سطح کشور با اعتبار پنج میلیارد دلار در یک برنامه چهار تا پنج ساله دنبال می‌شود و هدف آن اتصال تمامی مشترکان شبکه مسی به فیبر نوری است.

امیری گفت: زیربنای اقتصاد دیجیتال، فیبر نوری است و افزایش سرعت، ارتقای رضایت مشترکان، کاهش سرقت و فراهم شدن بستر هوشمندسازی از مزایای این شبکه به شمار می‌رود. عمر شبکه مسی نیز به بیش از ۱۰۰ سال رسیده و ادامه استفاده از آن در شرایط فعلی توجیه فنی و اقتصادی ندارد.

وی با بیان اینکه پروژه مهاجرت از مس به فیبر نوری در حدود ۱۳ شهرستان استان در حال اجراست، افزود: حتی در برخی شهرهای کوچک و روستاها نیز اجرای فیبر نوری آغاز شده و در مجموع تاکنون حدود ۱۰ هزار کیلومتر فیبر نوری در استان اجرا شده است.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه از سرمایه‌گذاری حدود ۷۰۰ میلیارد تومانی در این حوزه از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: امسال نیز برنامه‌ریزی کرده‌ایم حدود هزار میلیارد تومان دیگر در توسعه فیبر نوری استان سرمایه‌گذاری کنیم که اجرای این پروژه علاوه بر توسعه زیرساخت ارتباطی، زمینه اشتغال صدها جوان را نیز فراهم کرده است.

امیری با اشاره به هدف‌گذاری مخابرات برای شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم تا پایان امسال زیرساخت‌های لازم برای اتصال تمامی محله‌های شهر کرمانشاه به فیبر نوری فراهم شود، هرچند تحقق کامل این هدف به تأمین تجهیزات، مودم و همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله شهرداری نیز وابسته است.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های مخابرات استان را سرقت تجهیزات و کابل‌های مسی عنوان کرد و گفت: کرمانشاه متأسفانه در زمینه سرقت شبکه مسی آمار بالایی دارد و این موضوع علاوه بر تحمیل خسارت مالی، موجب قطع تلفن، اختلال در شبکه بانکی، دوربین‌های نظارتی و خدمات دستگاه‌های مختلف می‌شود.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با اشاره به سرقت بیش از ۶۰ حوضچه مخابراتی از ابتدای سال جاری افزود: هر حوضچه یکی از مسیرهای اصلی عبور کابل و فیبر نوری است و سرقت از آنها می‌تواند بخش وسیعی از خدمات ارتباطی را دچار اختلال کند. به همین دلیل انتظار داریم دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه نیروی انتظامی، برای حفاظت از این زیرساخت ملی همکاری بیشتری داشته باشند.

امیری ادامه داد: شبکه‌ای که طی چند دهه ایجاد شده، به راحتی در معرض تخریب قرار می‌گیرد و مخابرات امکان استقرار نگهبان در تمام کوچه‌ها و حوضچه‌ها را ندارد؛ بنابراین تأمین امنیت عمومی و برخورد جدی با سارقان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وضعیت پوشش ارتباطی استان گفت: در حال حاضر ۸۵۰ سایت موبایل در کرمانشاه فعال است که بخشی از آنها نسل پنجم، بخش زیادی نسل چهارم و نسل سوم و تعداد محدودی نیز در مناطق روستایی نسل دوم هستند و در صورت بهبود شرایط تأمین تجهیزات، ارتقای سایت‌های باقی‌مانده نیز دنبال خواهد شد.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه درباره پوشش روستایی نیز اظهار کرد: حدود ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از پوشش موبایل و اینترنت برخوردار هستند و توسعه ارتباطات روستایی از محل اعتبارات دولت و منابع مربوط به خدمات عمومی ارتباطات دنبال می‌شود.

امیری با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار مشترک فیبر نوری در استان وجود دارد، گفت: توسعه این شبکه با توجه به نیاز مناطق و میزان تقاضا در نقاط مختلف انجام می‌شود و قرار نیست همه مناطق به صورت همزمان تحت پوشش قرار گیرند؛ با این حال، هدف اصلی، فراهم کردن امکان استفاده مشترکان از فیبر نوری و جمع‌آوری تدریجی شبکه مسی است.

وی همچنین با اشاره به بدهی مشترکان و دستگاه‌ها به مخابرات گفت: مجموع مطالبات مخابرات منطقه کرمانشاه از اشخاص حقیقی و حقوقی، ادارات و شرکت‌ها حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است که وصول این مطالبات می‌تواند به تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه و نگهداری شبکه کمک کند.

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه در پایان با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های ارتباطی استان در جریان جنگ رمضان گفت: حدود ۱۳ سایت همراه آسیب دیدند که بخش عمده آنها بازسازی شده و خسارت مراکز مخابراتی نیز بیشتر محدود به مواردی مانند شکستن شیشه و آسیب‌های جزئی بوده است.