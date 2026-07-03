به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران، از دستگیری اعضای باند سارقان مشاعات ساختمانی و کشف اموال سرقتی ۲۰ میلیارد ریالی در قرچک خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی قرچک است، اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت از مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

قاسم‌پور افزود: رئیس کلانتری ۱۱ مرکزی به همراه تیم تجسس یگان، پس از بررسی شیوه و شگرد سارقان و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، موفق به شناسایی متهمان شدند.

وی تصریح کرد: مأموران با هماهنگی مقام قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر و اموالی شامل انواع کفش ورزشی، دریل، پمپ آب، کابل، جعبه‌ابزار و سایر اقلام سرقتی را کشف و به کلانتری منتقل کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک خاطرنشان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۷ فقره سرقت از مشاعات ساختمانی به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال اعتراف کردند.

قاسم‌پور در پایان با اشاره به سابقه‌دار بودن متهمان، گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.