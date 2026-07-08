اجتماع پرشور تجلی هویت حسینی و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی شریفتبار چهارشنبه شب در اجتماع پرشور مردمی در آمل، با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم، این اجتماع را نشانهای روشن از هویت حسینی ملت ایران و پایبندی آنان به مسیر حق دانست.
حجتالاسلام شریفتبار در سخنان خود با تأکید بر ضرورت شناخت زمانه و اقتضائات دوران کنونی، گفت: ملت ایران باید همواره بداند در چه عصر و شرایطی زندگی میکند؛ عصری که میتوان آن را عصر انتظار و حرکت بهسوی تحقق وعدههای الهی دانست.
وی با اشاره به آموزههای مکتب امام حسین(ع) افزود: ملت ایران همواره در جبهه درست تاریخ ایستاده و مسیر حق و حقیقت را برگزیده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران همچنین با بیان اینکه حضور مردم در این آیینها نشاندهنده پویایی و همبستگی امت اسلامی است، اظهار کرد: این ملت برای بسیاری از سیاستمداران جهان ناشناخته مانده، زیرا همواره در میدان حضور دارد و با جدیت در مسیر ولایت و رهبری حرکت میکند.
حجتالاسلام شریفتبار در ادامه با اشاره به نقش شهدا در شکلگیری هویت امروز کشور گفت: شهیدان والامقام در دوران دفاع مقدس معنای ولایت را بهخوبی درک کردند و راه را برای نسلهای بعدی روشن ساختند. هرکس بخواهد ملت حسینی را بشناسد، باید به فرهنگ عاشورا و قیام سیدالشهدا(ع) رجوع کند.
وی همچنین با نقل بخشهایی از وصیتنامه شهدا، بر ضرورت اطاعت از رهبری و پایداری در برابر دشمن تأکید کرد و گفت: به سرداران شهید عهد میبندیم که میدان را خالی نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد حق در برابر باطل تنها بماند.
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