به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام خواجه پور عصر چهارشنبه در اجتماع باشکوه «میثاق با امام شهید امت و بیعت با امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای در شهر مارگون اظهار کرد: ملت ایران تا آخرین نفس و آخرین قطره خون پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه خواهند ایستاد و هرگز از مسیر حق و اطاعت از رهبری معظم انقلاب جدا نخواهند شد.

وی ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم در سرمای شدید، افزود: مردم مارگون با عشق به امام و رهبر خود آمده‌اند تا اعلام کنند که فرزندان خلف شهدا هستند و همان‌گونه که امام شهید زمینه‌ساز ظهور بود، به واسطه فرزند برومندش، سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، این مسیر الهی ادامه خواهد یافت.

امام جمعه مارگون تصریح کرد: مردم ولایتمدار این شهرستان با تعطیلی مغازه‌ها و حضور گسترده در مراسم عزای امام شهید امت، نشان دادند که در عشق به ولایت، نظام و آرمان‌های شهدا پیشتازند و ثابت کردند محور وفاداری به انقلاب اسلامی هستند.

وی با اشاره به جایگاه سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در پاسداری از کشور گفت: این نیروهای مؤمن و انقلابی شب و روز در سنگر دفاع از ایران اسلامی تلاش می‌کنند تا امنیت و عزت ملت محفوظ بماند و دشمنان جرأت تجاوز به خاک مقدس ایران را نداشته باشند.

حجت‌الاسلام خواجه‌پور ادامه داد : کشورهای مدعی قدرت، با وجود ادعاهای پوشالی خود، در برابر اقتدار ملت ایران و سربازان ولایت ناتوان شده‌اند و امروز ایران اسلامی در منطقه، پرچم‌دار مقاومت و نماد عزت مسلمانان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: از لحظه‌ای که امت اسلامی امام و رهبرشان را شناختند، مسیر حق برایشان آشکار شد و این حضور گسترده مردم در سراسر شهرها، از تهران تا مارگون، گواه پیوندی عمیق میان ملت و ولایت است.

در پایان، حاضران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و ذکر صلوات، وفاداری خود را به آرمان‌های امام شهید و رهبر معظم انقلاب اعلام کردند.