امام جمعه دشتی: ولایت امیرالمؤمنین(ع) محور قوام و دوام اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست جمعه شب در تجمع شبانه مردم شهر شنبه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: مردم همچنان داغدار فراق رهبر عزیزمان هستند و یاد و راه شهدا همواره در جامعه زنده است.

وی ضمن تبریک عید غدیر خم افزود: به فرموده پیامبر اکرم (ص)، اگر کسی هر قدر عمر کند اما ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) را نپذیرد، بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید.

امام جمعه دشتی ادامه داد: ولایت امیرالمؤمنین(ع) محور دین است و اسلام قوام و دوام خود را بر مبنای ولایت دارد و اگر ولایت باشد سایر مسائل دینی و عبادات معنا پیدا می‌کند.

زاهددوست از حضور پرشور مردم در۹۶ شب گذشته تقدیر کرد و بیان کرد: پیام غدیر باید به نسل‌های آینده منتقل شود و همه ما وظیفه داریم این پیام بزرگ را برای نسل‌های بعدی تبیین کنیم.

وی گفت: امروز بعثت مردم غدیری است و شباهت زیادی با اجتماع غدیر در زمان پیامبر اکرم (ص) دارد؛ آن زمان مردم با امام خود بیعت کردند و در میدان حضور داشتند و امروز نیز مردم در ۹۶ شب گذشته در خیابان‌ها و نقاط مختلف کشور حضور یافته‌اند تا با رهبر خود تجدید بیعت کنند.

امام جمعه دشتی افزود: اجتماع امروز در تداوم همان اجتماع زمان پیامبر (ص) است و هیچ ملتی همچون ملت ایران در پایبندی به عهد، میثاق و حضور در صحنه نیست.

وی ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران تصریح کرد: ملت ایران همواره پای کار هستند و هیچ‌گاه میدان را خالی نخواهند کرد؛ همان‌گونه که شهدا همیشه در میدان بودند، ما نیز نباید میدان را ترک کنیم.

زاهددوست خاطرنشان کرد: امروز در عرصه ملی تفاوتی میان میدان، خیابان، عرصه اجرایی و دیپلماسی وجود ندارد و همه با تمام توان در حال خدمت هستند.

وی ادامه داد: عرصه مذاکره در تداوم میدان است و کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، حتی یک قدم از آرمان‌های کشور عقب‌نشینی نخواهند کرد.

امام جمعه دشتی با قدردانی از تلاش‌های مسئولان شهرستان گفت: فرماندار و مجموعه اجرایی دولت در شهرستان با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند و این مسیر با قوت ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: با اتحاد و همدلی ملت ایران، دشمنان ناچار به عقب‌نشینی خواهند شد.