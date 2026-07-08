به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات منتشرشده، پل آقتکه در مسیر راهآهن گرگان–اینچهبرون هدف پرتابه قرار گرفته است.
بر پایه این گزارش، این حادثه در محدوده پل آقتکه رخ داده و نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارات احتمالی در محل حضور یافتهاند.
تاکنون جزئیاتی درباره خسارت وارده به زیرساخت راهآهن، تلفات احتمالی یا وضعیت تردد در این مسیر از سوی مراجع رسمی اعلام نشده و بررسیها ادامه دارد.
با انتشار اطلاعات تکمیلی از سوی نهادهای مسئول، جزئیات این خبر بهروزرسانی خواهد شد.
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