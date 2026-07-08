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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۳:۰۵

تجاوز دشمن به پل آق‌تکه در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون

تجاوز دشمن به پل آق‌تکه در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون

آق قلا-پل آق‌تکه در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون بر اثر اصابت هفت پرتابه آسیب دید؛ جزئیات بیشتر درباره میزان خسارت و تلفات احتمالی تاکنون اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات منتشرشده، پل آق‌تکه در مسیر راه‌آهن گرگان–اینچه‌برون هدف پرتابه قرار گرفته است.

بر پایه این گزارش، این حادثه در محدوده پل آق‌تکه رخ داده و نیروهای امدادی و دستگاه‌های مسئول برای بررسی ابعاد حادثه و ارزیابی میزان خسارات احتمالی در محل حضور یافته‌اند.

تاکنون جزئیاتی درباره خسارت وارده به زیرساخت راه‌آهن، تلفات احتمالی یا وضعیت تردد در این مسیر از سوی مراجع رسمی اعلام نشده و بررسی‌ها ادامه دارد.

با انتشار اطلاعات تکمیلی از سوی نهادهای مسئول، جزئیات این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

کد مطلب 6882964

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