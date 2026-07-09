آغاز پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوزهای آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، انفجارهای شدیدی کویت را به لرزه درآورده است.
همچنین وزارت دفاع کویت اعلام کرد که در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی است.
در بحرین نیز آژیرهای خطر به صدا درآمده است و صدای انفجارهای مهیبی به گوش میرسد.
رسانهها همچنین از شنیده شدن صدای چند انفجار در مقر ناوگان پنجم ارتش آمریکا در بحرین خبر میدهند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که نیروهای این کشور به دستور دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا حملات تازهای را علیه اهدافی در ایران آغاز کردهاند.
موج جدید حملات موشکی و پهپادی به پایگاههای امریکا در منطقه
رسانههای منطقه اعلام کردند که پس از موج نخست پاسخ موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به تجاوزهای آمریکا، موج جدید حملات انتقامی ایران به پایگاههای نظامی مورد استفاده آمریکا در منطقه آغاز شده است.
شبکه الاقصی از فعال شدن آژیرهای خطر در اردن خبر میدهد.
براساس اعلام این شبکه، پایگاههای نظامی شرق اردن مورد حملات موشکی و پهپادی قرار گرفته است.
این خبر تاکنون از طرف منابع رسمی اردن تائید و یا تکذیب نشده است.
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