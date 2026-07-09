به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های منطقه‌ای، صدای آژیرهای خطر از لحظاتی پیش در چندین کشور از جمله اردن به گوش رسیده است. منابع رسانه‌ای از بروز انفجارهای مهیب در مناطق شرقی اردن خبر می‌دهند. یک مجتمع صنعتی در اردن از دیگر اهداف این موشک ها بوده است

ارتش تروریستی آمریکا شب گذشته ده‌ها هدف در داخل خاک ایران را مورد تجاوز قرار داده و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران وعده داده‌اند که به سختی انتقام این حملات را خواهند گرفت.

رسانه‌های منطقه‌ای اعلام کردند که انفجارهای متعددی در پایگاه نظامی الزرقاء آمریکا در اردن به وقوع پیوسته است.

منابع رسانه‌ای اعلام کردند که ایران در موج جدید حملات خود از موشک‌های خیبرشکن برای انهدام پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا استفاده می‌کند.

این گزارش ها از انفجار در پایگاه علی السالم در کویت و منطقه المیناء خبر می دهند.

نیروهای ایرانی همچنین کشتی‌های آمریکایی مستقر در سواحل بحرین را با موشک‌های کروز هدف قرار دادند. منابع رسانه‌ای اعلام کرده‌اند یک ناو شکن و تعدادی از کشتی‌های آمریکا در خلیج فارس هدف حملات موشکی قرار گرفته اند.