ادعای سنتکام درباره حمله به ۱۷۰ نقطه نظامی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی نیروهای تروریستی آمریکا موسوم به سنتکام مدعی شد که بیش از ۱۷۰ نقطه در ایران را طی روزهای گذشته هدف قرار داده است. سنتکام در ادامه ادعا کرد که این اهداف نظامی بوده اند.

سنتکام اضافه کرد که حملات مذکور شامل سامانه های پدافند هوایی و سایت های نگه داری پهپادها و موشک ها بوده است. همچنین زیر ساخت های لوجستیکی در طول خط ساحلی نزدیک تنگه هرمز هدف قرار گرفته اند.

لازم به ذکر است که آمریکا و در رأس این کشور دونالد ترامپ بار دیگر علنا نشان داد که به هیچ توافقی پایبند نیست و با نقض چندین باره آن مجددا به کشورمان حمله کرده است. سنتکام در حالی مدعی است که اهداف نظامی را هدف قرار داده که در این حملات تعداد زیادی از قایق های ماهیگیری و اموال مردم عادی مورد اصابت قرار گرفته است.