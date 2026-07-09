به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی عهدشکنی و تجاوز دوباره ارتش کودککش آمریکا بیانیه ای صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ
ملت شریف ایران، ملت کریم و مجاهد عراق؛ آفرین بر شما مردمان مومن و بصیر و وفادار که با موقعشناسی و تشییع بینظیر در تاریخ جهان قدر و منزلت ولایت الهی و عشق عمیق متقابل مردم و والی اسلامی با مرام امیرالمومنین (ع) را به رخ جهان کشاندید و با شعارهایتان یادآور شدید که هزینه تعدی به مرجعیت و ولایت فقیه مسلمانان بسیار سنگین خواهد بود.
هرچند این تشییع باشکوه به ویژه ۲۳ ساعت تشییع عاشقانه در گرمای شدید، سرزمین عراق حبیب، مستکبران کاخنشین را وحشتزده و آنها را به واکنش عجولانه به این قدرت نمایی مردم واداشت و آمریکای عهدشکن با زیر پا گذاشتن همه تعهدات بار دیگر نقاط متعددی از استانهای ساحلی جنوب ایران و در اقدامی ضد مردمی دو پل در استانهای شرقی به سوی مشهد مقدس را مورد تجاوز قرار داد تا اخبار این حماسه بینظیر را تحت شعاع قرار دهد و این رویداد الهام بخش را از نظر مردم جهان پنهان دارد، غافل از اینکه این جنایات مردم جهان را بیدارتر و آنها را برای نقش آفرینی در مبارزه با شیطان بزرگ مصممتر خواهد کرد.
رزمندگان اسلام تجاوزهای ارتش کودککش آمریکا را بیپاسخ نخواهند گذاشت.
در اولین مرحله از پاسخ تنبیهی علیه پیمانشکنان آمریکایی، رزمندگان نیروهای دریایی و هوافضای سپاه طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی، ساعتی پس از حملات دشمن و نقاط مختلف کشور، زیرساختها و تاسیسات مهم دو پایگاههای استعماری اشغالگران آمریکایی در عریفجان و علی السالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به ارتش کودککش آمریکا اخطار میکند که در صورت تکرار تجاوز پاسخهای کوبنده ما به سایر پایگاههای آمریکایی در منطقه توسعه خواهد یافت.
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