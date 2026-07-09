جمیل حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: آتش‌سوزی در مراتع کوه سرمه‌لی شهرستان دهگلان با حضور به‌موقع نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی مهار شد و بر اثر این حادثه چهار هکتار از پوشش گیاهی این منطقه از بین رفت.

وی بیان کرد: این آتش‌سوزی پس از گزارش همیاران محیط زیست و با حضور سریع نیروهای امدادی و حفاظتی آغاز شد و پس از ساعت‌ها تلاش، عملیات اطفای حریق با موفقیت به پایان رسید.

وی با اشاره به خسارت واردشده به پوشش گیاهی مراتع کوه سرمه‌لی، بر اهمیت حفاظت و بازسازی طبیعی این زیستگاه ارزشمند تأکید کرد و افزود: مراتع از سرمایه‌های طبیعی منطقه به شمار می‌روند و کوچک‌ترین بی‌احتیاطی می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به محیط زیست وارد کند.

حمیدی با هشدار نسبت به افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی در طبیعت با توجه به افزایش دمای هوا، از شهروندان، گردشگران و طبیعت‌گردان خواست از روشن کردن آتش در مراتع و مناطق جنگلی خودداری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهگلان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه حریق در عرصه‌های طبیعی، موضوع را از طریق شماره ۱۵۴۰ محیط زیست و ۱۵۰۴ منابع طبیعی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.