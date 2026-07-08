فضلعلی قادری در گفتگو با خبرنگار مهر از مهار آتشسوزی در مراتع روستای سرواله این شهرستان اظهار کرد: پس از اعلام یکی از همیاران طبیعت مبنی بر وقوع آتشسوزی در اراضی ملی روستای سرواله، نیروهای اداره منابع طبیعی به همراه پیمانکار اطفای حریق در کوتاهترین زمان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: نیروهای عملیاتی با همکاری و مشارکت مردم محلی موفق شدند آتش را به طور کامل مهار کرده و از گسترش آن به سایر بخشهای مراتع جلوگیری کنند.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دهگلان با اشاره به خسارتهای وارد شده در این حادثه بیان کرد: بر اثر این آتشسوزی، حدود پنج هکتار از مراتع روستای سرواله دچار خسارت و طعمه حریق شد.
قادری ضمن قدردانی از همکاری همیاران طبیعت و مردم محلی در مهار این آتشسوزی، بر ضرورت افزایش حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از منابع طبیعی و گزارش سریع هرگونه حریق تأکید کرد.
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