خرید ۱۱ هزار تن بذر گندم در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدیپور ظهر امروز پنجشنبه در جریان بازدید از دو شرکت اتحادیه تعاون روستایی لرستان با اشاره به وضعیت تولید بذر در استان، گفت: امسال هفت هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی استان به مزارع تولید بذر گندم اختصاصیافته و برنامه تولید و خرید بذر استان حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ تن پیشبینی شده است که تاکنون ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آن، عمدتاً از مناطق گرمسیری، خریداری شده است.
وی افزود: خرید بذر تولیدی مناطق معتدل و سردسیر نیز آغاز شده و این روند ادامه دارد. باتوجهبه شرایط مناسب آبوهوایی، مدیریت مطلوب مزارع بذری و نظارت مستمر کارشناسان ناظر، پیشبینی میشود برنامه تولید و خرید بذر استان به طور کامل محقق شود و حتی میزان خرید از برنامه پیشبینیشده نیز افزایش یابد.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار کرد: در صورت تداوم این روند، شرایط مناسبی برای تأمین بذر گواهیشده موردنیاز کشاورزان در سال زراعی آینده فراهم خواهد شد.
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