خرید تضمینی مباشرتی گندم در آذربایجان ‌غربی از مرز ۵۰۰۰ تن گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد حسامی در این زمینه از تداوم روند خرید تضمینی مباشرتی و توافقی محصولات زراعی در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰۰ تن گندم و ۲۶۰۰ تن کلزا از طریق مراکز خرید تعاون روستایی استان خریداری شده است.
وی با ارائه آماری از روند خرید تضمینی مباشرتی و توافقی محصولات زراعی در سال جاری اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم و خرید توافقی کلزا از طریق ۶ مرکز خرید در سطح استان و با مباشرت اتحادیه تعاون روستایی آذربایجانغربی در حال انجام است.
مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی ادامه داد: با توجه به روند فعلی برداشت و تحویل محصول، پیشبینی میشود تا پایان فصل خرید کلزا، حدود یک هزار تن دیگر نیز به میزان خرید این محصول افزوده شود.
حسامی یادآورشد: اجرای خرید تضمینی مباشرتی و خرید توافقی با هدف حمایت از کشاورزان، تسهیل در تحویل محصول و ساماندهی فرآیند خرید محصولات اساسی زراعی در استان با جدیت در حال انجام است.
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