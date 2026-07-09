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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

خرید تضمینی مباشرتی گندم در آذربایجان ‌غربی از مرز ۵۰۰۰ تن گذشت

خرید تضمینی مباشرتی گندم در آذربایجان ‌غربی از مرز ۵۰۰۰ تن گذشت

ارومیه- مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی گفت: تاکنون خرید تضمینی مباشرتی گندم در استان از مرز ۵۰۰۰ تن گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد حسامی در این زمینه از تداوم روند خرید تضمینی مباشرتی و توافقی محصولات زراعی در استان خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰۰ تن گندم و ۲۶۰۰ تن کلزا از طریق مراکز خرید تعاون روستایی استان خریداری شده است.

وی با ارائه آماری از روند خرید تضمینی مباشرتی و توافقی محصولات زراعی در سال جاری اظهار کرد: عملیات خرید تضمینی گندم و خرید توافقی کلزا از طریق ۶ مرکز خرید در سطح استان و با مباشرت اتحادیه تعاون روستایی آذربایجان‌غربی در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: با توجه به روند فعلی برداشت و تحویل محصول، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل خرید کلزا، حدود یک هزار تن دیگر نیز به میزان خرید این محصول افزوده شود.

حسامی یادآورشد: اجرای خرید تضمینی مباشرتی و خرید توافقی با هدف حمایت از کشاورزان، تسهیل در تحویل محصول و ساماندهی فرآیند خرید محصولات اساسی زراعی در استان با جدیت در حال انجام است.

کد مطلب 6883303

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