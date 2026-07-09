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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌ها و مراکز راهبردی آمریکا در منطقه

ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌ها و مراکز راهبردی ارتش متجاوز آمریکا در بحرین، قطر و کویت را هدف حملات پهپادی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تجاوز ارتش تروریستی آمریکا به مناطقی از کشور و یگان های ارتش و در پاسخ به آن جنایت، ساعتی قبل و در ادامه حملات ارتش جمهوری اسلامی ایران به پایگاه های آمریکا در منطقه، سامانه پاتریوت در کویت، آنتن ماهواره ای(سایت اخطار اولیه) در قطر و مخازن سوخت ارتش تروریستی آمریکا در بحرین، هدف حجم انبوه انواع پهپادهای انهدامی ارتش قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، ارتش تاکید کرد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تحت تدابیر فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) با اقتدار و تحت هیچ شرایط اجازه تحقق اهداف و آرزوهای رییس جمهور نابخرد ایالات متحده را نخواهند داد و تا پیروزی نهایی از آرمان های والای انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد

کد مطلب 6883099
محسن صمیمی

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