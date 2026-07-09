دستگیری اراذل و سارقان در چند عملیات پلیس تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس پایتخت از اجرای چندین عملیات جداگانه در روزهای اخیر خبر داد که در جریان آن، عاملان حمله به یک واحد صنفی، اعضای باند اخاذی از اتباع خارجی، چندین سارق حرفه‌ای و یک متهم پرونده قاچاق دخانیات دستگیر شدند.

پایان شرارت عاملان حمله به جگرکی شمال تهران

در مهم‌ترین این پرونده‌ها، تمامی عاملان حمله به یک واحد صنفی جگرکی در شمال تهران شناسایی و دستگیر شدند. این افراد که با سلاح سرد به محل حمله کرده، اموال را تخریب و تعدادی از شهروندان را مجروح کرده بودند، پس از عملیات پلیس اطلاعات تهران بزرگ بازداشت و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

انهدام باند اخاذی با جعل عنوان مأمور

در پرونده‌ای دیگر، پلیس آگاهی تهران بزرگ از انهدام باندی خبر داد که با جعل عنوان مأمور، اتباع خارجی را ربوده و از آنان اخاذی می‌کرد. متهمان با تهدید قربانیان و سوءاستفاده از کارت‌های بانکی، مبالغی را به زور برداشت می‌کردند. بررسی‌ها نشان داد یکی از متهمان از کارکنان سابق یک سازمان نظامی بوده و با استفاده از مدارک و تجهیزات منقضی‌شده اقدام به جعل عنوان کرده است. با شناسایی پنج شاکی، پرونده برای ادامه رسیدگی به دادسرای نظامی تهران ارسال شد.

دستگیری سارقان حرفه‌ای در شهرری

فرمانده انتظامی شهرستان ری نیز از دستگیری سه سارق حرفه‌ای در دو عملیات جداگانه خبر داد. در این عملیات‌ها یک سارق موبایل‌قاپ با کشف ۱۰ تلفن همراه مسروقه و دو سارق موتورسیکلت با کشف سه موتورسیکلت سرقتی و یک قبضه سلاح سرد دستگیر شدند. متهمان در مجموع به ۱۳ فقره سرقت اعتراف کردند.

کشف محموله ۸ میلیارد تومانی سیگار قاچاق

در حوزه مقابله با قاچاق کالا، پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۱۸ هزار پاکت سیگار خارجی قاچاق در انباری واقع در جنوب تهران خبر داد. ارزش این محموله بیش از ۸ میلیارد تومان برآورد شده و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شده است.

پایان سرقت‌های سریالی موتورسیکلت و خودرو

همچنین سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری دو سارق سابقه‌دار موتورسیکلت در محدوده جوادیه خبر داد. از مخفیگاه متهمان یک موتورسیکلت سرقتی و ۱۳۰ عدد لامپ زنون کشف شد و آنان به چهار فقره سرقت اعتراف کردند.

در عملیاتی دیگر نیز سرکلانتر یازدهم پلیس پیشگیری پایتخت از انهدام یک باند سرقت خودرو در محدوده نامجو خبر داد. در این پرونده یک زوج سارق به همراه مالخر اموال مسروقه دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی سرقتی و مدارک متعلق به مالباختگان کشف شد.

تأکید پلیس بر تداوم برخورد با مجرمان

پلیس تهران بزرگ با تأکید بر ادامه برخورد قاطع با اراذل و اوباش، سارقان، جاعلان عنوان مأمور و قاچاقچیان، از شهروندان خواست با گزارش موارد مشکوک و رعایت توصیه‌های امنیتی، در ارتقای امنیت اجتماعی مشارکت کنند.