دستگیری سارق اماکن خصوصی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی‌نژاد اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از اماکن خصوصی، شامل یک انباری، رسیدگی به موضوع و دستگیری سارق در دستور کار مأموران کلانتری ۱۶ مدنی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بررسی و رصد تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شدند و در بازرسی از منزل وی، مقادیری اموال سرقتی کشف و به همراه متهم به کلانتری منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان ادامه داد: متهم در جریان تحقیقات به بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ طولابی‌نژاد در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی گفت: رعایت اصول حفاظتی، نقش مؤثری در پیشگیری و کاهش وقوع سرقت دارد و استفاده از درهای ضدسرقت و دوربین‌های مداربسته می‌تواند در کاهش آمار سرقت بسیار موثر باشد.