واگذاری ۳۶ واحد دیگر از نهضت ملی مسکن به متقاضیان بروجن

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زمانی صبح پنج شنبه در جریان بازدید از طرح نهضت ملی مسکن، با اشاره به اهمیت تسریع در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن گفت: همانطور که گفته بودیم تکمیل و واگذاری واحدهای نهضت ملی مسکن از دغدغهها و اولویتهای اصلی ما بوده و با برنامهریزی و پیگیری مستمر، امروز ۳۶ واحد دیگر به متقاضیان تحویل شد.
زمانی افزود: روند تکمیل سایر پروژههای نهضت ملی مسکن نیز با همکاری دستگاههای اجرایی و متقاضیان با جدیت ادامه دارد تا در آینده نزدیک، واحدهای بیشتری آماده بهرهبرداری و واگذاری شود.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان بروجن نیز با تشریح روند اجرای این طرح اظهار کرد: از مجموع یکهزار و ۱۱۱ متقاضی مؤثر ثبتنامشده، ۵۰۶ واحد در قالب گروهساخت و ۲۸۰ واحد در قالب انبوهسازی تخصیص یافته است.
زیلابی افزود: پروژههای انبوهسازی در شهرستان بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تاکنون ۷۲ واحد با پیشرفت ۱۰۰ درصدی در دو مرحله به متقاضیان تحویل شده است.
وی ادامه داد: ۱۶۰ واحد دیگر شامل ۶۰ واحد با بیش از ۹۳ درصد و ۱۰۰ واحد با بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی در دست تکمیل قرار دارد.
زیلابی ابراز امیدواری کرد: با تأمین منابع مالی و همراهی متقاضیان، روند تکمیل و واگذاری سایر واحدهای نهضت ملی مسکن در ماههای آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد.
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