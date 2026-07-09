بادهای جنوبی و گرد و خاک میهمان آسمان قزوین

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای، تا روز شنبه گذر متناوب امواج تراز میانی جو بر فراز استان ادامه دارد که پیامد آن افزایش ابر، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر امروز و فردا خواهد بود.

وی افزود: همزمان با فعالیت این سامانه، وزش بادهای جنوبی در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که به دلیل جهت وزش باد، در برخی مناطق به‌ویژه نواحی دشتی، احتمال خیزش گرد و خاک محلی و کاهش موقت کیفیت هوا وجود دارد.

این کارشناس هواشناسی با اشاره به روند دمایی استان بیان کرد: دمای هوا تا روز شنبه به‌تدریج افزایش می‌یابد و این افزایش برای روز جمعه محسوس‌تر خواهد بود.

بهروزی در پایان با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، بوئین‌زهرا با ثبت دمای ۴۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و کمینه دما نیز با ۱۷ درجه سانتی‌گراد در شهر قزوین به ثبت رسید.